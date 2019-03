Le CAC40 réduit légèrement son avance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5310 PTS/ 5354 PTS



Au Royaume-Uni, la Chambre des communes devrait se prononcer aujourd’hui sur le report au 30 juin de la sortie de l'Union européenne.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des prix à l’importation (consensus 0.3%) à 13h30, ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage anticipées à 225K. A 15h, seront dévoilées les ventes de logements neufs, attendues à 622K.



Le CAC40 a toutefois réduit son avance alors que Bloomberg évoque que Trump et Xi retarderaient leur réunion au moins jusqu’à avril. Il progresse désormais de 0.46% à 5330 points et Wall-Street devrait ouvrir sur une note stable.



