Le CAC40 réduit ses gains

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4970 PTS/ 5035 PTS



Les opérateurs ont salué les propos accommodants de Jerome Powell, qui laissent penser que la Fed pourrait réduire le nombre de resserrement monétaire l'année prochaine.



La prudence reste néanmoins de mise, avant la réunion du G20 demain, les tensions commerciales entre Pékin et Washington restant à l'esprit des intervenants.

Outre-Atlantique, les contrats futures sont actuellement en baisse de 0.4%.



Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages seront publiés à 14h30, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 221K. Viendront ensuite les promesses de ventes de logements à 16h et les minutes du FOMC à 20H.



Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SAFRAN 111.15 4.71% ESSILORLUXOTTICA 112.5 4.36% STMICROELECTRONICS 13.05 2.96% ATOS SE 75.38 2.31% TECHNIPFMC 20.89 2.05% CAPGEMINI 103.4 -0.39% SODEXO 91.18 -0.68% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 155.65 -1.26% VEOLIA ENVIRONNEMENT 18.74 -1.34% CARREFOUR 16.48 -1.61% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.