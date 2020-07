Le CAC40 réduit ses gains Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 06/07/2020 | 11:39

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5067 PTS/ 5138 PTS

En dépit des craintes au sujet de la pandémie, les places boursières asiatiques ont fortement rebondi ce matin, sur fond d'optimisme au sujet des perspectives économiques chinoises.

L'indice CAC40 a ainsi ouvert en net gap haussier de 2% ce matin, porté par les financières et l'automobile, mais ce dernier réduit désormais ses gains (+1.3% à 5072 points).



Les indices américains, fermés vendredi pour l'Independence Day, devraient quant à eux progresser de 1%. Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont progressé de 10.4% (-26.2% le mois dernier) et les ventes au détail ont bondi de 17.8% en zone euro (-12.1% précédemment). Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Final PMI services à 15h45, anticipé à 47, puis à 16h, l'ISM services, anticipé à 50. Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4965 points (moyenne mobile à 50 heures), voire au-dessus des 6067 points en intraday. Toutefois, un retour sous ce niveau militerait pour le comblement au moins partiel du gap ce matin.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 53.59 4.83% ARCELORMITTAL 10.169 4.77% RENAULT 23.275 4.40% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.866 3.96% CAPGEMINI SE 104.3 3.42% VEOLIA ENVIRONNEMENT 20.15 -0.05% DANONE 61.56 -0.42% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.