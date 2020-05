Le CAC40 réduit ses gains avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4330 PTS/ 4490 PTS

La bourse de Paris fait preuve de nervosité ce matin, tiraillée entre la remontée de Wall-Street hier et les annonces de la Bundesbank, laquelle pourrait cesser d’acheter de la dette pour la BCE d’ici trois mois.

Après un plus haut à 4492 points en début de journée, le CAC40 a réduit son avance et s’incrit actuellement en hausse de 1.48% à 4443 points.

La perspective d’une levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays et la hausse du pétrole constituent néanmoins des facteurs de soutien. Du côté des statistiques, l’indice PPI est ressorti en baisse de 1.5% en zone euro (consensus -1.3%). Les opérateurs attendent aux Etats-Unis l’indice Final PMI services à 15h45 (consensus 27) puis l’ISM services à 16h, anticipé à 37.5.

Outre-Atlantique, les contrats futures sont pour le moment en légère hausse de 0.6%. En données horaires, pas de changement majeur. On suivra de près la sortie des 4330/4493 points pour agir. En intraday, le seuil des 4420 points fera office de pivot.





