Le CAC40 réduit son avance avant la BCE

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5610 PTS/ 5650 PTS



La banque centrale européenne devrait adopter un statu quo mais conserver un ton accommodant, préparant le marché à une possible baisse des taux lors des prochaines réunions ou la mise en place d’autres mesures de soutien pour pallier au ralentissement économique du Vieux-Continent.



Dans cette attente, le marché parisien s’inscrit en hausse de 0.46% à 5631 points et les contrats futures américains sont stables.



Sur le plan macroéconomique, outre la décision de la BCE à 13h45, c’est Mario Draghi qui sera attendu au tournant lors de sa conférence de presse qui débutera à 14h30.

A la même heure, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 220K), des commandes de biens durables anticipées en hausse de 0.8%, ainsi que les stocks de commerce de gros et la balance commerciale.



