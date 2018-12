Le CAC40 refranchit les 4800 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4730 PTS

Objectif de cours : 4815 PTS



La reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin constitue néanmoins un facteur de soutien.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 1.26% à 4802 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.35%.



Du côté des statistiques, l’indice Zew est ressorti à -17.5 en Allemagne (consensus -25). Les opérateurs attendent désormais l’indice PPI aux Etats-Unis à 14h30, anticipé stable.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique sur le seuil des 4730 points. Ce dernier devra désormais déborder les 4815 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 4865 points puis 4900 points, borne basse d’un gap laissé ouvert le 6 décembre.

