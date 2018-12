Le CAC40 repart à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5010 PTS/ 5045 PTS



Un certain scepticisme s'est emparé du marché, avec d'une part la récente inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis qui interpelle sur la vigueur de l'économie américaine. D'autre part, des doutes planent sur la capacité des Etats-Unis et de la Chine à s'entendre dans un délai de 90 jours concernant les barrières douanières.



Du côté des statistiques, l'indice PPI a progressé de 0.8% en zone euro (consensus 0.5%). Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance. Les contrats futures américains s'inscrivent quant à eux en baisse de 0.3%.



