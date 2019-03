Le CAC40 repart à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5315 PTS

Objectif de cours : 5250 PTS



L’automobile et les financières font preuve de résilience, contrairement à la distribution, la santé et les technologiques.

Renault, Peugeot et Michelin gagnent respectivement 2.6%, 2% et 1.3%. A l’opposé, on retrouve STM (-1.7%), Danone (-1.6%) et Sanofi (-1.2%).



La prudence reste de mise alors que le Parlement britannique doit procéder à une série de "votes indicatifs" sur divers scénarios de Brexit.

Du côté des statistiques, la balance commerciale américaine sera publiée à 13h30 puis les stocks pétroliers à 15h30, anticipés à -1.1M.

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.



Graphiquement, le CAC40 s’est heurté ce matin à la zone des 5315 points, avant de reperdre de la hauteur. Seul le franchissement de ce niveau militerait pour une poursuite du rebond en cours en direction des 5350 points.

