Le CAC40 repart à la baisse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5290 PTS/ 5365 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un repli de 0.2%.



Du côté des statistiques, le PIB était conforme aux attentes en zone euro à +0.4%. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail à 14h30 (consensus 0.2%) et de l'indice Empire State manufacturier, anticipé à 8.2. A 15h15 sera dévoilée la production industrielle puis à 16h, les stocks des entreprises et l'indice NAHB dans l'immobilier. Les stocks pétroliers seront ensuite publiés à 16h30 (consensus 0M).



Contrairement à la préouverture qui laissait entrevoir une séance positive, sur fond d'optimisme au sujet d'un accord commercial sino-américain d'ici le G20 fin juin, le CAC40 a repris le chemin de la baisse et recule désormais de 0.46% à 5316 points. Les financières, l'automobile et les minières figurent parmi les plus fortes baisses de l'indice.

Outre-Atlantique, les contrats futures affichent un repli de 0.2%.

Du côté des statistiques, le PIB était conforme aux attentes en zone euro à +0.4%. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail à 14h30 (consensus 0.2%) et de l'indice Empire State manufacturier, anticipé à 8.2. A 15h15 sera dévoilée la production industrielle puis à 16h, les stocks des entreprises et l'indice NAHB dans l'immobilier. Les stocks pétroliers seront ensuite publiés à 16h30 (consensus 0M).

Graphiquement, le CAC40 reste pour le moment en phase de reprise mais le mouvement apparaît fébrile. Un retour sous les 5290 points serait de mauvaise augure et impliquerait une rechute rapide vers les 5250 points.

Laurent Polsinelli

