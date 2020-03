Le CAC40 repart à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4040 PTS

Objectif de cours : 3673 PTS

Malgré un début de séance positif et un bref retour au-dessus des 4000 points, la bourse de Paris a de nouveau basculé dans le rouge, les opérateurs restant fébriles dans l'attente de nouvelles mesures budgétaires.

Le CAC40 est désormais en forte baisse de 1.71% à 3814 points, malgré des contrats futures américains en hausse de 1% en moyenne.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 13h30 des ventes au détail, anticipées en hausse de 0.2% puis de la production industrielle à 14h15 (consensus 0.4%).

A 15h, seront dévoilés les stocks des entreprises puis à 16h, l'indice NAHB des prix immobiliers.



Graphiquement, la pression vendeuse reste forte. La dynamique reste baissière sous les 4040 points. La zone des 3673 points constitue l'utime rempart avant une poursuite du mouvement de correction en direction des 3600/3550 points voire 3480 points par extension.

