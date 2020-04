Le CAC40 repart à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4543 PTS

Objectif de cours : 4266 PTS

Après deux séances de rebond, la bourse de Paris et les autres places européennes repartent à la baisse aujourd'hui, alors que le nombre de cas de contaminations à de nouveau augmenté notamment en Chine, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. La nette retombée de Wall-Street hier, dans le sillage des cours pétroliers, incite également les opérateurs à quelques dégagements.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.86% à 4355 points et les contrats futures américains présagent d'un repli initial de 0.3%.



Du côté des statistiques, les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 puis les minutes du FOMC à 20h. Graphiquement, le CAC40 montre à nouveau des signes de fébrilité, repassant brièvement sous les 4353 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4266 points.

