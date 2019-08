Le CAC40 repart à la baisse, avec l'Italie et le commerce Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5330 PTS/ 5400 PTS



La Maison blanche envisagerait, selon Bloomberg, à renoncer à accorder des autorisations spéciales de commerce à Huawei.

A la mi-séance, le CAC40 cède 0.77% à 5346 points et les indices américains sont attendus en baisse de 0.5% en moyenne.



Au niveau de la macroéconomie, les indices PPI et CPI sont ressortis à respectivement -0.3% et +2.8% en Chine (consensus 0% et +2.7%). La production industrielle française a quant à elle reculé de 2.3% alors que le marché attendait +2.1%.

L'indice PPI sera publié à 14h30 aux Etats-Unis, le consensus table sur +0.2%.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et conserve un biais positif en données horaires au-dessus des 5330 points. A court terme, on attendra désormais la sortie des 5330/5400 points.

