Le CAC40 repart à la hausse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4420 PTS/ 4493 PTS

En dépit de la retombée de Wall-Street hier, la bourse de Paris reprend des couleurs ce matin, à la faveur de la hausse surprise des exportations chinoises (+3,5% en avril contre -11% attendu). Les importations ont en revanche chuté de 14,2 % (consensus -10%).

La prudence reste néanmoins de mise, avec le regain de tensions commerciales entre Pékin et Washington et les données sur l’emploi américain qui seront dévoilées demain.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.7% à 4464 points et les contrats futures américains sont en hausse de 1.1%. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 3000K) ainsi que de la productivité, anticipée en baisse de 5.4%. Le crédit à la consommation sera publié à 21h. En données horaires, l’indécision reste forte. On attendra la sortie des 4420/4493 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 4550/4600 points. Dans le cas contraire, sous les 4420 points, on pourra s’attendre à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l’indice vers les 4350/4330 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

