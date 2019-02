Le CAC40 repart à la hausse pour la compensation Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 15/02/2019 | 11:24

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5059 PTS/ 5117 PTS





Après les chiffres décevants des ventes au détail hier (-1.2%), les opérateurs devraient prêter une attention toute particulière aux publications du jour, avec à 14h30, les prix à l’importation et l’indice Empire State manufacturier. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle, anticipée en hausse de 0.1% puis à 16h, l’indice de confiance du Michigan (consensus 93.3).



D’un point de vue graphique, la dynamique reste positive en données horaires, au-dessus des 5059 points, plus bas du jour. L’indice ne montre pour le moment pas de réel signe de faiblesse et revient à proximité des 5117 points. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5140 points, zone de résistance majeure en données journalières.

Dans l’attente des statistiques américaines, le CAC40 a repris sa marche en avant pour cette séance de compensation, soutenu notamment par les bons chiffres de Vivendi (+7.3%). L’indice parisien progresse de 0.8% à 5102 points et les contrats futures américains se maintiennent en baisse de 0.3%.Après les chiffres décevants des ventes au détail hier (-1.2%), les opérateurs devraient prêter une attention toute particulière aux publications du jour, avec à 14h30, les prix à l’importation et l’indice Empire State manufacturier. A 15h15, sera dévoilée la production industrielle, anticipée en hausse de 0.1% puis à 16h, l’indice de confiance du Michigan (consensus 93.3).D’un point de vue graphique, la dynamique reste positive en données horaires, au-dessus des 5059 points, plus bas du jour. L’indice ne montre pour le moment pas de réel signe de faiblesse et revient à proximité des 5117 points. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5140 points, zone de résistance majeure en données journalières.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VIVENDI 24.01 5.63% VALEO 26.26 4.75% BNP PARIBAS 42.11 4.19% CRÉDIT AGRICOLE 10.196 4.04% RENAULT 59.63 3.58% SODEXO 94.04 -0.02% HERMÈS INTERNATIONAL 540.8 -0.11% ESSILORLUXOTTICA 105.8 -0.28% PUBLICIS GROUPE 47.67 -0.29% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.