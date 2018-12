Le CAC40 repasse dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4615 PTS/ 4692 PTS



Les volumes demeurent très faibles avec la trêve des confiseurs, seulement 830 millions d’euros ayant été échangés sur les composantes de l’indice parisien.

La prudence prévaut d’autant que Wall-Street est attendue en baisse de 1.4%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 217K puis à 15h, de l’indice FHFA des prix immobiliers, avant l’indice de confiance du Conference Board à 16h, qui devrait ressortir à 133.7.



En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 4720 points, voire sous les 4692 points en intraday, plus haut du jour. A court terme, la zone des 4615 points devra impérativement contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une poursuite des dégagements en direction des 4570 points.

