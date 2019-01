Le CAC40 repasse dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4690 PTS/ 4760 PTS

Après un plus haut à 4760 points en début de journée, dans le sillage de l’envolée de Wall-Street vendredi et du bond de 2.4% de Tokyo ce matin, le CAC40 a rapidement subi de nouveaux dégagements, s’inscrivant désormais en baisse de 0.37% à 4719 points.

Les opérateurs devraient en outre garder les yeux rivés sur les tractations commerciales, avec la reprise de pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis ce jour à Pékin.



Les créations d’emplois aux Etats-Unis nettement supérieures aux attentes vendredi (312K contre 179K attendu) et les propos accommodants du président de la Fed avaient ravivé l’appétit pour le risque en fin de semaine.

Outre-Atlantique, les contrats futures reculent de 0.1%.



Sur le front de l’économie, les commandes industrielles allemandes ont reculé de 1% (consensus -0.2%) et les ventes au détail ont progressé plus que prévu (1.4% contre 0.4% attendu). En zone euro, les ventes au détail ont également dépassé les attentes à 0.6% (consensus 0.2%). Cet après-midi, l’indice ISM services sera publié à 16h, le marché anticipe 59.6.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et conserve pour le moment un biais positif en données horaires au-dessus des 4690 points. Seul un retour sous ce niveau raviverait le consensus vendeur, suggérant un retour rapide vers les 4650 points voire 4610 points par extension.

