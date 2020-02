Le CAC40 repasse dans le rouge Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5905 PTS

Objectif de cours : 5784 PTS

Après un début de séance positif, dans le sillage de Wall-Street, le CAC40 a rapidement réduit ses gains, repassant dans le rouge sur fond d'inquiétudes persistantes au sujet du coronavirus.

Le PIB français sous les attentes (-0.1% contre +0.2% anticipé) pèse également sur la tendance. En zone euro, il progresse de 0.1% (consensus 0.2%).



A la mi-séance, le marché parisien recule de 0.32% à 5853 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.2%.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent l'indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages à 14h30 puis l'indice PMI de Chicago à 15h45 (consensus 48.9) et l'indice de confiance du Michigan à 16H (consensus 99.1).



En données horaires, le CAC40 revient tester les 5847 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 5810/5784 points.

