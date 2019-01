Le CAC40 repasse dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4890 PTS



Les valeurs automobiles et les technologiques sont en revanche, mal orientées (Valéo -1.7%, Peugeot -1.6% et STM -1.3%).



Du côté des statistiques, la séance sera calme avec seulement l’indice FHFA des prix immobiliers à 15h et l’indice manufacturier de Richmond à 16h.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.24% à 4859 points et les contrats futures américains sont également en hausse de 0.2%.



Graphiquement, le CAC40 a testé ce matin la zone des 4820/4825 points avant de reprendre de la hauteur. Seule la rupture de cette zone militerait pour une poursuite de la consolidation en direction des 4800/4780 points. A la hausse, la première cible majeure reste fixée à 4890 points, borne haute d'un gap datant de début décembre.

