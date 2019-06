Le CAC40 repasse dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5500 PTS/ 5535 PTS



Avec les valeurs minières, les technologiques et les banques, l'indice parisien progresse désormais de 0.22% à 5226 points.



Jerome Powell a indiqué que la Fed ne rendrait sa politique monétaire plus accommodante que si les statistiques montraient un ralentissement soutenu de l'économie américaine. De son côté, James Bullard a évoqué que la situation économique américaine ne justifiait pas une baisse des taux de 50 points de base en juillet.

Malgré cette déception, les places financières reprennent de la hauteur, alors que le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré à CNBC que les États-Unis et la Chine étaient proches de pouvoir conclure un accord commercial.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont désormais en hausse de 0.5%.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, de la balance commerciale et des stocks de commerce de gros, avant les stocks pétroliers à 16h30.



