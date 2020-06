Le CAC40 repasse dans le vert Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/06/2020 | 10:58

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4887 PTS/ 5053 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine sur une note baissière, dans le sillage de Wall-Street et des craintes sanitaires persistantes. Le CAC40 redresse néanmoins la tête et s’inscrit désormais en hausse de 0.21% à 4990 points, après avoir frôlé les 4900 points dans les premiers échanges. Le marché est notamment soutenu par Carrefour (+2.6%) ainsi que par le secteur automobile, à l’image de Peugeot (+3.3%), Michelin (+2.1%) ou des équipementiers tels que Valéo (+3.7%) et Plastic Omnium (+2.4%). Outre-Atlantique, les contrats Futures sont repassés dans le vert, à +0.2%. Du côté des statistiques, la journée s’annonce peu fournie, avec seulement les ventes de logements existants aux Etats-Unis, anticipées à 4.15M.



Graphiquement, pas de changement, la consolidation horizontale perdure et seule la sortie des 4887/5053 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée. Dans l'attente d'un signal, on privilégiera une poursuite des oscillations dans cette zone de cours.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.