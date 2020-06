Le CAC40 repasse dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4795 PTS/ 4950 PTS

Les inquiétudes au sujet de la résurgence du nombre de contaminations dans plusieurs pays ont suscité de nouveaux dégagements ce matin en Europe, à l’image du CAC40 qui est brièvement passé sous les 4800 points dans les premiers échanges.

L’indice parisien est ensuite rapidement repassé dans le vert, à la faveur de quelques achats à bon compte, ce dernier s’inscrivant désormais en hausse de 0.3% à 4885 points (plus bas à 4795 points). Les indices américains sont quant à eux attendus à proximité de l’équilibre.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent aux Etats-Unis, les commandes de biens durables à 14h30 (consensus 10.3%) ainsi que la dernière estimation du PIB, anticipée à -5% et les inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 1320K. Les stocks de commerce de gros, attendus en hausse de 0.4%, seront dévoilés à la même heure.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 4800 points. Ce dernier devra désormais déborder les 4950 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, pour espérer une reprise plus durable en direction des 5050 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

