Le CAC40 repasse les 5000 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/02/2019 | 11:50

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4985 PTS/ 5025 PTS



Du côté des statistiques, aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Outre-Atlantique, les contrats futures s'inscrivent pour le moment en hausse de 0.3%.



En données horaires, le CAC40 revient tester ce matin la zone des 5025 points. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait une poursuite du rattrapage en cours en direction des 5050/5085 points.

A très court terme, on suivra désormais de près la sortie des 4985/5025 points. Après trois séances consécutives de baisse, le CAC40 prend le chemin de la hausse ce matin, dans la perspective de nouvelles négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis cette semaine. La bourse de Paris évolue désormais en hausse de 1.09% à 5015 points et seules Société Générale et Pernod Ricard cèdent du terrain, enregistrant des pertes de 0.6%.Du côté des statistiques, aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.Outre-Atlantique, les contrats futures s'inscrivent pour le moment en hausse de 0.3%.En données horaires, le CAC40 revient tester ce matin la zone des 5025 points. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait une poursuite du rattrapage en cours en direction des 5050/5085 points.A très court terme, on suivra désormais de près la sortie des 4985/5025 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 20.051 4.31% KERING 480 3.05% ACCOR 39.4 2.98% CAPGEMINI 99.2 2.84% ATOS SE 81.16 2.19% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24.28 -0.94% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 152 -1.22% PEUGEOT 21.39 -1.34% LEGRAND 52.38 -2.06% SANOFI 73.88 -2.18% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.