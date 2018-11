Le CAC40 repasse sous les 5100 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 09/11/2018 | 11:56

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5075 PTS/ 5170 PTS



Le marché réagit à quelques publications décevantes, qui pénalisent notamment le luxe. Les valeurs liées aux matériaux de base et les pétrolières cèdent elles aussi du terrain.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.85% à 5087 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.6%.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice PPI sera publié à 14h30 puis l'indice du Michigan et les stocks des grossistes à 16h.



Techniquement, une zone de consolidation horizontale prend forme entre 5075 et 5170 points, avec le seuil des 5120 points comme point pivot. On attendra la sortie de ce range pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Les places européennes cèdent du terrain ce matin, en réaction au repli de Wall-Street hier et de Tokyo. La Fed n’a pas modifié son discours, évoquant la poursuite de la croissance économique américaine, avec un marché du travail robuste et la vigueur de la consommation des ménages. Celle-ci devrait poursuivre la normalisation de sa politique monétaire, une hausse des taux étant attendue à + de 80% en décembre.Le marché réagit à quelques publications décevantes, qui pénalisent notamment le luxe. Les valeurs liées aux matériaux de base et les pétrolières cèdent elles aussi du terrain.A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.85% à 5087 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.6%.Au niveau de la macroéconomie, l'indice PPI sera publié à 14h30 puis l'indice du Michigan et les stocks des grossistes à 16h.Techniquement, une zone de consolidation horizontale prend forme entre 5075 et 5170 points, avec le seuil des 5120 points comme point pivot. On attendra la sortie de ce range pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.