Le CAC40 reprend de la hauteur avec les premiers trimestriels

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5415 PTS/ 5490 PTS



Le courant acheteur est également soutenu par les propos accommodants de la Fed et de la BCE hier, ainsi que par le report du Brexit au plus tard au 31 octobre prochain.



Du côté des statistiques, les indices CPI étaient conformes aux attentes en France (+0.8%) et en Allemagne (+0.4%). Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 210K) ainsi que de l'indice PPI, anticipé en hausse de 0.3%.

Plusieurs membres de la Fed s'exprimeront aussi dans l'après-midi.



Outre-Atlantique, les contrats futures reviennent désormais à proximité de l'équilibre.



En données horaires, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontale au sein du range 5415/5490 points. La borne haute de cette zone pourrait prochainement être testée, niveau au-dessus duquel, les 5523/5543 points seraient alors en ligne de mire.



