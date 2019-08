Le CAC40 reprend des couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5315 PTS



L'indice parisien s'adjuge désormais 0.78% à 5282 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.4%.



Sur le front des valeurs, Vivendi gagne 6.8%, le groupe ayant annoncé être entré en négociations exclusives pour céder 10% du capital d'UMG au mastodonte chinois Tencent.

Carrefour ferme la marche, avec un repli actuel de 1.3%.



Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont progressé de 2.5% (consensus 0.5%). Aucune statistique majeure ne sera dévoilée outre-Atlantique.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique sur le seuil des 5230 points. Celui-ci devra toutefois déborder rapidement les 5315 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5350/5400 points.



