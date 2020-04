Le CAC40 reprend des couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4335 PTS/ 4450 PTS

Après avoir perdu 3.76% hier, dans le sillage des mauvaises statistiques américaines et des inquiétudes au sujet de la croissance mondiale, le CAC40 s'inscrit en hausse de 0.97% à 4395 points aujourd'hui.

Les initiatives restent limitées dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis et des prochaines publications de sociétés.



En zone euro, la production industrielle est ressortie conforme aux attentes à -0.1%. Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 5350K) et de l'indice PhillyFed, anticipé à -30. Les permis de construire et mises en chantiers seront dévoilés à la même heure.

Donald Trump devrait également présenter dans la journée son projet de "réouverture" de l'économie américaine.

Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 0.4%.



En données horaires, le CAC40 tente de rebondir sur la zone des 4335 points. Ce dernier devra désormais déborder les 4450 points pour confirmer ce mouvement et ainsi espérer retourner vers ses récents points hauts. Le sens de sortie des 4335/4450 points devrait donc étre déterminant.

