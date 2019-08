Le CAC40 reprend le chemin de la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5307 PTS/ 5387 PTS





Les valeurs du luxe sont les plus impactées par les prises de bénéfices, à l’image de LVMH et Kering qui cèdent respectivement 2,5% et 1,9%. Rappelons qu’aucune donnée majeure n’est attendue ce lundi.



Graphiquement, en données journalières, l’indice français a trouvé un obstacle majeur au contact des plus hauts de la semaine dernière à 5387 points et teste désormais la borne basse de sa zone d’oscillation horizontale à 5307 points. La configuration horaire n’a donc que peu variée. Il faudrait une sortie par le haut (5387 points) pour viser les 5450 points alors qu’une cassure par le bas (5307 points) ouvrirait la voie pour rejoindre la cible baissière des 5230 points, largement testée par le CAC40.

