Le CAC40 reprend quelques couleurs

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5007 PTS/ 5100 PTS

La bourse de Paris récupère ce matin une partie de ses pertes de la veille, à la faveur de la clôture positive de Wall-Street, de quelques bons résultats d’entreprises et relèvements de recommandations.

Le CAC40 s’inscrit désormais en hausse de 0.57% à 5066 points et les contrats Futures américains progressent de 0.4%.



Sur le front des sociétés, Publicis bondit de 13.7% après avoir signé un second trimestre nettement meilleur que prévu. Renault s’adjuge 5.7% et Peugeot progresse de 3%. A la baisse, les résultats de Dassault Systèmes sont sanctionnés (+2.5%), malgré un T2 meilleur que prévu et des perspectives financières confirmées pour 2020. Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30 (consensus 1300K) puis les indicateurs avancés à 16h, anticipés en hausse de 2.1%. En données horaires, un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les 5100 points, avec les 5007 points comme principal objectif. Il faudra attendre la sortie de cette zone pour renouer avec une dynamique affirmée.

