Opinion : Positive au dessus de 4843 PTS

Objectif de cours : 4890 PTS

Alors que Wall-Street restera fermée aujourd'hui pour Martin Luther King Day, la bourse de Paris marque une pause ce matin, après avoir engrangé 2% la semaine dernière, sur fond d'espoir d'accalmie au sujet du conflit commercial sino-américain.

Les opérateurs optent ainsi pour de légères prises de bénéfices, suite au mauvais chiffre de la croissance chinoise. Le PIB est ressorti à +6.4% en décembre, ce qui porte la croissance à +6.6% sur 2018, sa plus faible progression depuis 1990.



Le CAC40 cède actuellement 0.2% à 4865 points.

Aucune statistique américaine n'est au programme.



Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 4843 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du rattrapage en direction des 4890 points, borne haute d'un gap laissé ouvert en décembre. Au-delà, les 4907/4927 points seraient alors en ligne de mire.

