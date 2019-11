Le CAC40 reprend son souffle Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 18/11/2019 | 11:54

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5915 PTS/ 5950 PTS

En l'absence d'avancée sur le front du commerce et de catalyseur au niveau macroéconomique, le CAC40 marque une pause ce matin, ce dernier s'inscrivant actuellement en baisse de 0.23% à 5925 points.

Les contrats futures américains sont quant à eux en légère hausse de 0.1%. Aucune statistique n'est au programme en deuxième partie de séance.



D'un point de vue graphique, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement à proximité de ses points hauts. La dynamique reste pour le moment haussière en données horaires au-dessus des 5915 points.

A court terme, on suivra de près la sortie des 5915/5950 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ORANGE 14.77 1.86% SANOFI 84.41 1.60% VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.24 1.48% THALES 90 1.17% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 144.4 1.01% RENAULT 43.525 -2.08% BOUYGUES 37.65 -2.71% TECHNIPFMC 17.72 -2.85% ARCELORMITTAL 14.664 -3.25% PEUGEOT 23.01 -3.28% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.