Le CAC40 retrouve le chemin de la hausse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5315 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures sont par ailleurs en hausse de 0.3%.



Du côté des statistiques, la production industrielle allemande a reculé de 1.5% (consensus -0.5%). Cet après midi, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30, anticipés à -2.9M et du crédit à la consommation à 21h.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de reprise technique sur le seuil des 5230 points et revient rapidement à proximité des 5315 points, borne basse d'un gap laissé ouvert en début de semaine. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper un mouvement de rattrapage de plus forte ampleur en direction des 5350 points puis 5400 points.



