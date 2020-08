Le CAC40 s'envole au-delà des 5000 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/08/2020 | 11:15

Opinion : Positive au dessus de 5000 PTS

Objectif de cours : 5065 PTS

Un vent d’euphorie souffle sur les places financières ce matin, sur fond d’espoir de l’aboutissement des négociations au Congrès pour le nouveau plan de relance américain. La tendance est également soutenue par le secteur automobile alors que la Chine a annoncé un bond de 16.4% des ventes automobiles chinoises en juillet.

Les annonces de Poutine sont également de nature à rassurer, le président russe ayant annoncé que le premier vaccin contre le Covid-19, développé par l’institut Gamaleya, a passé avec succès tous les tests nécessaires, espérant prochainement une phase de production de masse.



L’optimisme reste donc de mise, malgré les tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis.

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 2.58% à 5036 points et les contrats Futures américains présagent d’une hausse initiale de 0.7% cet après-midi.



Du côté des statistiques, l’indice Zew allemand est ressorti à 71.5 contre 57 attendu. Les opérateurs prendront connaissance à 14h30, de l’indice PPI (consensus 0.3%). En données horaires, le CAC40 s’est affranchi dès l’ouverture de la zone des 4950 points, comblant dans la foulée un gap laissé ouvert le 24 juillet dernier à 5019 points. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5000 points, avec les 5065 points comme nouvel objectif, voire 5100 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 47.975 8.37% THALES 71.6 7.06% ACCOR 25.27 6.67% PEUGEOT SA 15.6 5.83% AIRBUS SE 76.18 5.72% WORLDLINE 71.18 -0.53% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.