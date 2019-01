Le CAC40 se maintient à proximité des 4900 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4932 PTS

Objectif de cours : 4883 PTS



Impacté notamment par les valeurs liées à l’énergie et les financières, le CAC40 recule actuellement de 0.37% à 4907 points.



Aucune statistique ne sera publiée en deuxième partie de séance mais Mario Draghi s’exprimera à 15h. Les contrats futures américains présagent par ailleurs d’un repli de l’ordre de 0.5% à New-York.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. En données horaires, la dynamique reste pour le moment haussière au-dessus des 4890 points mais l’enfoncement de ce niveau supposerait des dégagements plus prononcés qui pourraient rapidement ramener l’indice vers les 4850 points.

