Le CAC40 se maintient dans le vert

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5310 PTS/ 5365 PTS



Le CAC40 a toutefois réduit ses gains initiaux et progresse désormais de 0.21% à 5327 points.

La Bourse de Londres est également fermée pour le "Spring Bank Holiday".



Les initiatives demeurent limitées dans l'attente de précisions sur le front du commerce et du résultat définitif des élections européennes, qui met en évidence une poussée des formations d'extrêmes droite. Le camp pro-européen devrait néanmoins conserver les 2/3 du parlement européen.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est attendu aujourd'hui.



