Le CAC40 se rapproche des 5000 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5000 PTS





Outre-Atlantique, les publications globalement qualitatives ont également entretenu le courant acheteur, avec notamment Apple (+6.8%) et Boeing (+6.2%). La hausse des indices s'est accélérée en deuxième partie de séance alors que la Fed a maintenu ses taux inchangés, tout en indiquant qu'elle serait patiente pour les resserrements monétaires supplémentaires en raison des incertitudes économiques et financières, laissant entendre qu'elle pourrait aussi freiner la réduction de son bilan.

Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 1.77% à 25015 points, le S&P500 s'est adjugé 1.55% à 2681 points et le Nasdaq100 a gagné 2.64%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 4930 points. Celui-ci se rapproche désormais du niveau psychologique des 5000 points et des 5012 points, borne haute d'un gap laissé ouvert le 5 décembre dernier. Seul un retour sous les 4930 points suggérerait l'amorce d'une consolidation en direction des 4910/4880 points.



