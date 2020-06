Le CAC40 subit de nouveaux dégagements après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4895 PTS/ 4935 PTS

La recrudescence du nombre de contaminations dans plusieurs états outre-Atlantique, et les prévisions économiques prudentes de la Réserve Fédérale hier soir pèsent sur le moral des intervenants, à l'image du CAC40 qui décroche de 274% à 4915 points aujourd'hui.

Hormis L'Oréal et Sanofi (+0.3%), toutes les composantes de l'indice évoluent en nette baisse.

Unibail, Renault et Peugeot ferme la marche, avec des pertes respectives de 7.8%, 7.5% et 7%.



Outre-Atlantique, le S&P500 recule de 1.5% en préouverture.

La Fed a indiqué hier qu'elle n'augmentera pas ses taux avant 2023 au plus tôt et qu'elle ferait tout son possible pour soutenir l'économie américaine, quel qu'en soit le prix. Elle estime notamment que "La crise sanitaire actuelle pèsera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme, et fait peser des risques considérables sur les perspectives économiques à moyen terme".

Elle anticipe désormais une contraction de 6.5% du PIB américain cette année, avant un rebond de 5% en 2021.

Du côté des statistiques, l'indice PPI sera publié à 14h30 (consensus 0.1%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 1550K). Techniquement, le CAC40 a rallié ce matin la cible des 4900 points, avant de reprendre un peu de hauteur. Le débordement des 4935 points, plus hauts du jour, militerait pour le comblement au moins partiel du gap ouvert ce mati, avec une première cible fixée à 5000 points.

