Le CAC40 subit quelques prises de bénéfices

Opinion : Négative sous les 5473 PTS

Objectif de cours : 5415 PTS



Les opérateurs optent pour la prudence après les commandes industrielles allemandes nettement sous les attentes (-4.2% contre +0.3% attendu) et avant les minutes de la BCE qui seront publiées à 13h30.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont anticipées à 215K à 14h30 aux Etats-Unis.



