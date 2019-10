Le CAC40 tente de digérer l'ISM manufacturier américain Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/10/2019 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5620 PTS

Objectif de cours : 5535 PTS

Douche froide pour les places financières qui ont très mal accueilli hier l’indice ISM manufacturier américain, ressorti nettement sous les attentes, à 47.8. Ce dernier était anticipé à 50.4 (49.1 le mois dernier). Cette statistique a engendré de nets dégagements sur les principaux indices, à l’image du CAC40 qui a clôturé en forte baisse de 1.41% à 5597 points.

L’indice parisien avait pourtant inscrit un nouveau record annuel en début de séance à 5704 points, profitant de la bonne orientation de Wall-Street la veille et des espoirs d’accalmie sur le front du commerce, à l’approche de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington le 10 octobre prochain. Les indices américains ont également clôturé à proximité de leurs plus bas du jour, le Dow Jones a perdu 1.28% à 26573 points, le S&P500 et le Nasdaq100 respectivement 1.23% et 0.84%.

L’aversion au risque a donc brusquement resurgi (VIX +14%), le deuxième mois de contraction de l'activité manufacturière américaine ravivant les craintes de récession, à cause de la Fed selon Trump...



Aujourd’hui, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre. Graphiquement, le marché parisien montre de nouveaux des signes de faiblesse enfonçant d’ores et déjà sa moyenne mobile à 20 jours. En l’absence de réaction positive à l’ouverture, le premier objectif baissier majeur sera fixé à 5535 points, plus bas de la semaine dernière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SAINT-GOBAIN 36.375 1.04% ENGIE 15.065 0.57% PUBLICIS GROUPE 45.31 0.42% SCHNEIDER ELECTRIC SE 78.62 -2.34% ESSILORLUXOTTICA 129.15 -2.34% TECHNIPFMC 21.48 -2.41% L'ORÉAL 250.1 -2.65% KERING 453.65 -2.97% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.