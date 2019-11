Le CAC40 tente de limiter ses pertes Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5835 PTS/ 5900 PTS

La bourse de Paris subit de nouveau dégagements aujourd'hui, avec les incertitudes perssistantes sur les négociations commerciales sino-américaines, les dernières informations évoquant que l'accord de Phase 1 ne devrait pas être signé d'ici la fin de l'année.

L'indice CAC40 parvient néanmoins à limiter ses pertes, avec un repli actuel de 0.28% à 5877 points (plus bas à 5834 points), grâce à la bonne orientation de Sanofi (+1.6%), Peugeot (+0.6%) et la remontée des valeurs financières.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en baisse de 0.1%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PhillyFed ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. Viendront ensuite les indicateurs avancés et les promesses de ventes de logements à 16h. Graphiquement, l'indice CAC40 a rallié ce matin une première cible baissière située vers 5835 points avant de reprendre de la hauteur. A court terme, on suivra désormais la sortie des 5835/5900 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

