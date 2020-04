Le CAC40 tente de limiter ses pertes Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4385 PTS/ 4500 PTS

Les places européennes évoluent en baisse en cette fin de semaine, minées par la retombée de Wall-Street hier, suite à l’échec d’un essai clinique en vue d’un vaccin contre le coronavirus. L’absence d’avancées du Conseil européen alourdit également le climat ambiant, même si les dirigeants évoquent la mise en place d’un fonds de relance de 1000 milliards d’euros.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.8% à 4415 points, réduisant ainsi ses pertes initiales et les contrats futures américains sont en hausse de 0.2%.



Au niveau de la macroéconomie, l’indice IFO est ressorti à 74.3 en Allemagne (consensus 79.8). Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de biens durables, anticipées en baisse de 12% puis de l’indice du Michigan à 16h (consensus 67.8) Techniquement, la consolidation perdure. L'indice s'attaque désormais à son gap d'ouverture. En intraday, il faudra surveiller la sortie des 4385/4500 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

