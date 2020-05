Le CAC40 tente de limiter ses pertes Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/05/2020 | 11:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4354 PTS/ 4536 PTS

Dans le sillage des places asiatiques (Hang Seng -5.5% et Shanghai -1.9%), le CAC40 a ouvert en net gap baissier, suite au regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Pékin a d'une part renoncé à ses objectifs de croissance cette année et envisage envisage une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Washington évoque de son côté des mesures de représailles.



Pénalisé par les valeurs cycliques, le CAC40 tente néanmoins de réduires ses pertes, affichant un repli actuel de 0.78% à 4410 points (plus bas à 4368 points).

Les contrats Futures américains reculent de 0.7%.



Du côté des statistiques, aucun chiffre ne sera dévoilé en deuxième partie de séance.



En données horaires, le CAC40 tente de rebondir après avoir tuttoyé la zone des 4355 points. A court terme, la dynamique se neutralise mais seul l'enfoncement des 4355 points dégraderait la configuration, suggérant une probable accélération baissière en direction des 4300/4260 points. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.02% 4444.56 -25.64% MTR CORPORATION LIMITED -9.83% 38.05 -17.37%

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 13.205 3.08% LEGRAND 59.04 3.04% SAINT-GOBAIN 26.81 2.84% BOUYGUES 25.8 2.75% VIVENDI SE 19.62 2.56% SAFRAN 75.68 -2.12% TECHNIPFMC PLC 7.095 -2.27% KERING 422.9 -2.39% THALES 62 -2.55% RENAULT 17.2 -2.86% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.