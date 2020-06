Le CAC40 tente de limiter ses pertes Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4695 PTS/ 4810 PTS

Les places européennes repartent à la baisse ce lundi, dans le sillage de l'Asie et de la remontée du nombre de contaminations au coronavirus en Chine et aux Etats-Unis.

Le CAC40 tente néanmoins de réduire ses pertes initiales, celui-ci cédant désormais 1.74% à 4755 points (plus bas à 4691 points).

Le repli des cours pétroliers pèsent également sur la tendance.



Au niveau des valeurs de l'indice, seule Atos se démarque, avec un gain de 1.3%, tandis que Sodexo et ArcelorMittal ferment la marche, avec des pertes respectives de 4.2% et 3.6%.



Sur le front de l'économie, la production industrielle chinoise a progressé de 4.4% (consensus 5%), les ventes au détail reculent plus que prévu (-2.8% contre -2.3% attendu) et le chômage ressort à 5.9%.

En zone euro, la balance commerciale était sous les attentes à 1.2B (consensus 20.3B).

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Empire State manufacturier, anticipé à -30.



En données horaires, le CAC40 a rallié ce matin la zone des 4695 points, niveau qui suscite quelques achats à bon compte. Il faudra désormais déborder les 4810 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4900 points.

