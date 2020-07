Le CAC40 tente de redresser la tête Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4925 PTS/ 4976 PTS

Malgré des indices PMI manufacturier et services meilleurs que prévu en zone euro, à respectivement 51.1 et 55.1 (consensus 50 et 51), la bourse de Paris et les autres places européennes évoluent en nette baisse, pénalisées une nouvelle fois par les tensions sino-américaines. Pékin a décider de fermer le consulat américain à Chengdu, en représailles de la fermeture du consulat chinois à Houston en milieu de semaine.



Après un plus bas à 4925 points, le CAC40 tente néanmoins de réduire ses pertes, celui-ci s’inscrivant actuellement en baisse de 1.38% à 4964 points. Le S&P500 est attendu en repli de 0.3% et le Nasdaq100 perd 1% en préouverture, avec notamment la chute du plus de 10% d’Intel. Ses résultats trimestriels ont dépassé les attentes mais le groupe a annoncé un retard de six mois pour son nouveau processeur. Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services américains seront publiés à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h. En données horaires, le CAC40 a ouvert en large gap baissier ce matin et conserve ainsi un biais baissier sous les 5019 points. A très court terme, la sortie des 4925/4976 points permettra de mettre à profit le comblement du gap ouvert ce matin, ou au contraire, de nouveaux dégagements en direction des 4880 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.