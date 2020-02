Le CAC40 tente de reprendre son souffle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5765 PTS/ 5884 PTS

Les places financières ont clôturé en forte baisse lundi, rattrapées par les craintes au sujet du coronavirus alors que ce dernier se propage en dehors de Chine, notamment en Corée du Sud, en Iran, au Moyen-Orient ou même en Italie.

L’indice CAC40 a ainsi décroché de 3.94% à 5791 points, confirmant un net regain d’aversion pour le risque. Son homologue allemand a perdu 4.01% et l’indice italien a cédé plus de 5.4%. Aux Etats-Unis, les grands indices ont enregistré leur pire performance depuis début 2018, à l'image du VIX qui a bondi de 46% à 25. Le Dow Jones a terminé en repli de 3.56% à 27960 points, le S&P500 a perdu 3.35% à 3225 points et le Nasdaq100 3.89%.



Aujourd’hui, la bourse de Paris devrait reprendre son souffle et ouvrir en hausse de 0.7%. En données horaires, la dynamique est baissière sous les 5884 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. On attendra désormais la sortie des 5765/5884 points pour agir et mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 5720/5700 points ou au contraire, une reprise technique avec les 6000 points comme principal objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

