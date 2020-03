Le CAC40 tente de reprendre son souffle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5242 PTS/ 5376 PTS

Après avoir terminé en forte baisse de 3.38% à 5309 points vendredi dernier, avec l'expansion du coronavirus au quatre coin du globle, l'indice CAC40 devrait reprendre quelques couleurs ce matin, profitant de la remontée de Wall-Street en fin de semaine.



Très mal orientés à l'ouverture, les indices américains ont, en effet, repris 3% dans les derniers échanges, tablant sur une détente du loyer de l'argent aux Etats-Unis. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1.39% à 25409 points, le S&P500 a perdu 0.82% à 2954 points et le Nasdaq100 a gagné 0.3%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 1.2%, malgré des indices PMI chinois à leur plus bas niveau historique. Les indices PMI officiels manufacturier et services sont ressortis à 35.7 et 29.6 (consensus 45.1 et 51.4), tandis que l'indice PMI manufacturier Caixin est tombé à 40.3 (51.1 précédemment et 46.1 attendu).

Les PMI manufacturiers européens et américain seront dévoilé ce lundi.



Graphiquement, le CAC40 devrait tenter de rebondir après une brève incursion sous les 5250 points. Il faudra toutefois attendre le débordement des 5376 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5420/5480 points.

