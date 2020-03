Le CAC40 tente de résister Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/03/2020 | 11:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3860 PTS/ 4100 PTS

Dans le sillage de Wall-Street, des places asiatiques et des nombreuses alertes sur résultats lancées aujourd’hui en Europe (Airbus, Total, Kering, Vallourec, Renault.), le CAC40 s’inscrit en forte baisse de 3.60% à 3903 points ce matin. Les contrats futures américains reculent quant à eux de 3.5%.

Les craintes concernant la propagation du coronavirus continuent donc de peser sur la tendance, d’autant que les parlementaires américains ne sont pas parvenus à s’entendre pour de nouvelles mesures de soutien à l’économie.



Du côté de la macroéconomie, aucune statistique majeure n’est attendue aujourd’hui. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des indices PMI au japon, en zone euro et aux Etats-Unis.



Graphiquement, l’indice CAC40 a ouvert en gap baissier ce matin mais préserve le seuil des 3860 points. A court terme, on attendra donc la sortie des 3860/4100 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.