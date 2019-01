Le Luxe domine la Der Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 31/12/2018 | 11:26

Opinion : Positive au dessus de 4677 PTS

Objectif de cours : 4755 PTS





Cette ultime poussée graphique, en données horaires, permet au CAC40 de se rapprocher de la borne supérieure évoquée précédemment, correspondant au gap baissier laissé ouvert à 4720 points. Le comblement du gap sera le premier challenge de l’indice parisien en 2019, c’est à dire repartir en direction des 4755 points. A l’inverse, un échec ferait rechuter les cours vers 4677/4650 points, plage de prix correspondant aux moyennes mobiles 50 et 20 heures.

Les actions françaises finissent l’année dans le vert, avec une nouvelle hausse de 0.80% à 4717 points, deux heures avant la clôture annuelle, le tout dans un volume restreint. Les quelques opérateurs présents complètent leurs lignes en achetant du luxe, ce qui pousse Kering et LVMH à +3% chacune, et pourront, plus tard, se consacrer aux traditionnels spiritueux et cotillons de la St Sylvestre.Cette ultime poussée graphique, en données horaires, permet au CAC40 de se rapprocher de la borne supérieure évoquée précédemment, correspondant au gap baissier laissé ouvert à 4720 points. Le comblement du gap sera le premier challenge de l’indice parisien en 2019, c’est à dire repartir en direction des 4755 points. A l’inverse, un échec ferait rechuter les cours vers 4677/4650 points, plage de prix correspondant aux moyennes mobiles 50 et 20 heures.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS SE 71.78 0.42% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 131.29 0.13% CRÉDIT AGRICOLE 9.127 -3.21% RENAULT 52.6 -3.57% STMICROELECTRONICS 12.005 -3.84% VALEO 24.45 -4.16% TECHNIPFMC 16.65 -5.67% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.