Le commerce en première ligne

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5530 PTS

Les craintes concernant le champ d'action des négociations commerciales sino-américaines qui vont reprendre demain ont pesé sur les places financières hier, à l'image du CAC40 qui a terminé en forte baisse de 1.18% à 5456 points.

La Chine a averti qu'elle ne prendrait pas d'engagements sur les réformes industrielles, les subventions d'Etat ou la propriété intellectuelle alors que les Etats-Unis restent partisan d'un accord global ou pas d'accord du tout..

Ces incertitudes, ajoutées à l'affaire ukrainienne, au Brexit, et aux 28 nouvelles entreprises chinoises entrées sur la "liste noire" incitent les opérateurs à limiter les initiatives et réduire sensiblement leur exposition aux actifs risqués.



Aux Etats-Unis, les replis ont été aussi significatifs, le Dow Jones a perdu 1.19% à 26164 points, le S&P500 et le Nasdaq100 ont cédé 1.56% . Ce matin, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3%, comme c'était pourtant le cas la veille.

Graphiquement, le principal objectif du rebond situé vers 5530/5540 points a été atteint et cette zone suscite de nouveaux dégagements. Le seuil des 5450 points devra désormais engendrer une nouvelle réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 5425/5390 points.

