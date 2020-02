Le coronavirus chinois suscite de vives inquiétudes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5915 PTS

Objectif de cours : 5847 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes cèdent de nouveau du terrain ce matin, après 2 séances consécutives de hausse, réagissant au regain de craintes concernant le coronavirus chinois, avec 170 morts et plus de 7700 patients contaminés. Jerome Powell s’était également inquiété hier des conséquences de cette épidémie sur l’économie mondiale et l’OMS a appelé le « monde entier à agir » avant une réunion d’urgence qui doit avoir lieu aujourd’hui. Le CAC40 cède actuellement 1.1% à 5889 points, avec toutes ses composantes en territoire négatif et les contrats futures américains présagent d’une baisse initiale de 0.6% cet après-midi. Du côté des statistiques, le taux de chômage est ressorti à 7.4% en zone euro (contre 7.5% précédemment). Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le 4ème trimestre 2019 (consensus 2.1%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 215k. D’un point de vue technique, le CAC40 a ouvert en gap baissier ce matin sous le seuil des 5900 points et tente pour le moment de résister. En intraday, la zone des 5915 points, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures fera office de pivot. Sous ce niveau, on pourra pour le moment conserver un biais vendeur, avec les 5847 points comme objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

