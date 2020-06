Le courant acheteur perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5135 PTS

Objectif de cours : 5250 PTS

Malgré la bonne orientation initiale de Wall-Street hier, le CAC40 a calé sous les 5200 points, les opérateurs ayant opté pour quelques prises de bénéfices, après une performance de 10.7% la semaine passée.

Les valeurs automobiles et les bancaires étaient une nouvelle fois bien orientées, tandis que les technologiques et le luxe subissaient quelques dégagements.



Outre-Atlantique, c'est la hausse qui a dominé les échanges, permettant au Nasdaq100 d'inscrire de nouveaux records absolus et au S&P500 de repasser dans le vert depuis le premier janvier.

En dépit de la baisse de 4.4% du WTI, le Dow Jones a terminé en hausse de 1.7% à 27572 points, porté par Boeing (+12.2%). Le S&P500 a gagné 1.2% à 3232 points et le Nasdaq100

0.79%. Ce matin, dans l'attente du PIB en zone euro et de la réunion de la Fed qui débute aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.7%.



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5135 points. Le débordement des 5200 points devrait donner l'élan nécessaire à l'indice pour rallier les 5250 points.

